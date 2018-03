FAMIGLIA. SINODO, A PESCARA CARDINALE COCCOPALMERIO

PESCARA. La sfida delle famiglie nel contesto sinodale, la dimensione nuova della pastorale familiare relativamente alle cosiddette “famiglie ferite” come separati, divorziati non risposati, divorziati risposati, famiglie monoparentali. Sono i temi che il Sinodo dei Vescovi, l’assemblea generale dei rappresentanti dell'episcopato cattolico, ha affrontato dal 5 al 19 ottobre 2014 in Vaticano per impulso di papa Francesco, e saranno i temi al centro della giornata di studi che l’Arcidiocesi di Pescara-Penne e la sezione pescarese dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani hanno promosso per venerdì 13 marzo, alle ore 16,30, presso l’auditorium del Museo d’arte moderna Vittoria Colonna di Pescara.

L’elevato livello della discussione è garantito dalla qualità del relatori, in un contesto non comune per la città di Pescara. Ci saranno infatti due dei protagonisti del Sinodo, ovvero il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi, e la massima autorità della Pontificia Università Lateranense, il preside Manuel Jesus Arroba Conde, docente di Diritto processuale canonico. Fra gli ospiti anche Patrick Vadrini, docente della Pontificia Università Lateranense dove insegna Norme generali di diritto canonico.