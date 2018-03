NESSUN CONCORSO PER ASSUNZIONI ALL’INPS

ROMA. L’Inps non ha indetto alcuna procedura concorsuale per effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato. La precisazione viene dallo stesso ente dopo la pubblicazione di notizie, diffuse da numerosi media e testate giornalistiche, circa l’eventuale avvio di concorsi per nuove assunzioni presso l’Istituto.

E’ fatto divieto all’Inps, come a tutti gli altri Enti e Amministrazioni Pubbliche di vasta area, di procedere a nuove assunzioni fino alla conclusione delle procedure di mobilità collegate al riassetto delle Province e delle Città metropolitane.

Peraltro, quando vi fossero le condizioni per nuove assunzioni di personale, i relativi bandi di concorso, ovvero di selezione pubblica, sarebbero consultabili esclusivamente sul sito istituzionale dell’Inps e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (IV^ serie speciale – Concorsi), come per ogni forma di reclutamento prevista dalla normativa vigente per le Pubbliche Amministrazioni.