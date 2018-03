IL PRESIDIO DI LIBERA-CHIETI ALLA MARCIA DELLA MEMORIA A BOLOGNA

CRONACA. CHIETI. Ogni 21 marzo, dal 1996, Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie. Il presidio di Libera-Chieti "Melissa Bassi” parteciperà alla Marcia della Memoria che si svolgerà a Bologna sabato 21 marzo.

La manifestazione "La verità illumina la giustizia "si terrà per ricordare, come dice Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, «quelle persone che non hanno esitato a mettere la propria vita al servizio di quella degli altri, anche a costo di perderla. È questa giustizia delle coscienze, prima che delle leggi, il dono che ci hanno lasciato. Condividerlo è nostro compito quotidiano, nella consapevolezza che praticare la memoria significa trasformarla in impegno costante di tutti e di ciascuno per la difesa della legalità».

Il Presidio Libera-Chieti "Melissa Bassi" organizza un pulmann per quanti vorranno recarsi a Bologna e partecipare alla marcia e agli eventi in programma. Per informazioni e prenotazioni: pres.chieti@libera.it