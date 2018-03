SPACCATA IN NEGOZIO AL CENTRO DI PESCARA, RUBATI ABITI

PESCARA. Una 'spaccata' e' stata effettuata questa mattina ai danni del prestigioso negozio di abbigliamento "Italiani" che si trova su corso Umberto, a Pescara. Con un tombino, poi abbandonato sul posto, e' stata infranta una vetrina e sono stati prelevati degli abiti, stando ad una prima ricostruzione della polizia. Il tombino e' stato sottoposto a sequestro, per cercare di trovare tracce che conducano agli autori del colpo. Sul posto e' intervenuto il personale della squadra volante per poi avviare accertamenti e indagini sul furto in pieno centro.