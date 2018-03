CONCESSIONI CIMITERIALI, TARIFFE ABBASSATE A CITTÀ SANT'ANGELO

CITTA’ SANT’ANGELO. Il Comune di Città Sant'Angelo ha stabilito l'abbassamento delle tariffe relative alle concessioni cimiteriali anche per far fronte alla crisi del periodo e andare incontro alle famiglie. La giunta di delibera relativa a questo argomento è la numero 411 del 24 febbraio 2015. Le tariffe si sono abbassate sensibilmente per andare in contro ai cittadini considerato il grave periodo di crisi economica.

Le concessioni dei loculi già esistenti per la durata di 30 anni in prima fila è di 1.500,00 euro; in seconda fila è di 1.700,00 euro; in terza fila ammonta a 1.200,00 euro; in quinta fila il costo è di 800,00 euro. Le concessione sepolcreti a due posti già esistenti, sempre della durata di 30 anni hanno ora il costo di 2.500,00 euro (cifra ottenuta da valutazioni medie dello stato di fatto da parte dell'ufficio tecnico), più mille euro se c'è il terzo posto. La concessione per le cellette per il ricovero dei resti mortali e delle ceneri dopo la cremazione, per 30 anni ha, invece il costo di 300,00 euro.