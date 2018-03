MONTESILVANO CHIUSO IL LUNGOFIUME SALINE

MONTESILVANO. Il sindaco di Montesilvano ha disposto in una ordinanza la chiusura del Lungofiume Saline da via Tamigi a via Inn. L’interruzione al traffico si è resa necessaria a causa dei cedimenti di alcuni tratti di argini e della carreggiata dovuti alle piogge torrenziali dei giorni scorsi, che hanno anche portato ad un aumento della portata d’acqua del fiume Saline, con esondazione di alcuni tratti.