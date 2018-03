ABRUZZO. Con la norma approvata oggi in consiglio regionale in sostanza, vengono autorizzate le Province a utilizzare dei fondi vincolati, già trasferiti dalla Regione, per finanziare il servizio di trasporto degli studenti disabili che frequentano le scuole superiori.

«Nel ringraziare le famiglie e il personale di sostegno per la pazienza e la disponibilità dimostrata», ha detto l’assessore Sclocco, «non posso non rilevare quanto sia stata significativa, oggi, l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale, di una norma a favore degli studenti disabili».