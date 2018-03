VIABILITÀ: PER RISOLVERE I PROBLEMI DELLA TRIGNINA FORSE UNA CONVENZIONE REGIONE-ANAS

ABRUZZO. Una convenzione stipulata tra le parti per arrivare ad una soluzione urgente su una questione di comune interesse: al centro dell'intesa, le criticità evidenziate nel tratto della ss 650 Trignina ed oggetto oggi di una riunione con il Capo dipartimento Anas abruzzese, Lelio Russo, amministratori locali, il Sindaco del Comune di Lentella, Carlo Moro, i vertici del Consorzio di Bonifica Ovest, dell'ARAP e di Laterlite S.p.a. La riunione si è conclusa con la proposta del Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso di addivenire alla stipula di una convenzione in cui Anas, Regione, Laterlite Spa e Consorzio di bonifica arrivino a disciplinare, ognuno per la sua parte, la progettazione e la realizzazione di lavori lungo il tratto per ristabilire le condizioni di sicurezza per la viabilità. Il sindaco ha evidenziato come a seguito del continuo allagamento di un sottopasso dovuto alle forti precipitazioni atmosferiche, sulla ss 650 di Fondo Valle Trigno debba essere chiusa al traffico lo svincolo di Lentella, in entrata e in uscita e come ciò provochi seri disagi alla circolazione e alle attività produttive presenti nella zona.