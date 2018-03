MALTEMPO: M5S, DISCARICA FRANA NEL SALINE, RISCHIO DISASTRO

MONTESILVANO. «La discarica di Villa Carmine sta franando nel fiume Saline, il cui argine destro si è eroso proprio all'altezza del sito. Non sappiamo se il percolato sia già finito nel corso d'acqua, ma se ciò dovesse accadere arriverebbe al mare e si rischierebbe un vero e proprio disastro ambientale». A lanciare l'allarme sono gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Montesilvano, che esprimono «preoccupazione» per le condizioni in cui versa l'area dopo l'ondata di maltempo. E' da tempo che gli attivisti monitorano il fiume, la discarica e tutte le criticità dell'area. Ora, alla luce di quanto riscontrato dopo la piena dei giorni scorsi, chiedono «l'intervento delle autorità competenti affinché eseguano tutti gli accertamenti del caso e provvedano alla messa in sicurezza dell'area».