FAMIGLIA INTOSSICATA DA ESALAZIONI GRUPPO ELETTROGENO, RICOVERATI

CRONACA. CHIETI. Una famiglia composta da 4 persone e' rimasta intossicata nella tarda serata di ieri a Pretoro (CH) dalle esalazioni di un gruppo elettrogeno in funzione nel garage dell'abitazione. Resisi conto di stare male, si sono recati presso l'ospedale di Chieti dove in tre sono stati ricoverati in osservazione e sottoposti a ossigenoterapia. Il quarto componente della famiglia, una donna di 80 anni, e' stata trasferita al policlinico Umberto I di Roma per il trattamento in camera iperbarica.