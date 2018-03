FAMIGLIA INTOSSICATA DA ESALAZIONI GRUPPO ELETTROGENO

CHIETI. Un'intera famiglia è rimasta intossicata nel tardo pomeriggio a Pretoro (Chieti) dalle esalazioni di un gruppo elettrogeno in funzione nel garage dell'abitazione. I quattro, resisi conto di stare male, si sono recati con mezzi propri all'ospedale di Chieti. In tre sono stati ricoverati in osservazione e sottoposti a ossigenoterapia. La quarta componente della famiglia, una donna di 80 anni, è stata trasferita al policlinico "Umberto I" di Roma per il trattamento in camera iperbarica.