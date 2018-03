INDIVIDUAL RACES SERIES, COMINCIA LA STAGIONE DEL PESCARESE DI IORIO

SPORT. PESCARA. Un nuovo start per Daniele Di Iorio, pilota pescarese che inizierà la nuova stagione agonistica 2015 il prossimo week end (sabato 7 e domenica 8 marzo) con la cronoscalata in pista “Individual Races Series” presso l’Autodromo dell’Umbria a Magione (Perugia).

Il pilota, che veste la divisa della “Scuderia Sport Made in Italy”, scenderà in pista con la splendida monoposto a ruote scoperte Formula Abarth 1.4 T-Jet: di pura potenza e aerodinamicità firmata Tatuus - Race Car Manufacturer che realizza prototipi con la garanzia dello stile made in Italy.

Fra i prossimi impegni di Daniele Di Iorio c’è anche il campionato Blu France Race Cup organizzato da Peroni Race che si disputerà in 6 gare su Circuiti e Mini impianti e che coinvolge bolidi di provenienza prevalentemente francese e italiana.

Fra queste gare si sottolinea l’appuntamento presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo, unica tappa regionale del Campionato; un Circuito certamente giovane ma che in poco tempo si è consolidato come splendida realtà motoristica nel panorama internazionale.

«Per me è una grande emozione cominciare la stagione 2015 con una Formula di questo calibro e, tanto più, correre nel Campionato organizzato dal Peroni Race, da sempre sinonimo di eventi agonistici e spettacolari d’eccezione nel panorama italiano», ha dichiarato Di Iorio. «Sarò anche felicissimo di gareggiare in casa nel Circuito abruzzese».