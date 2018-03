CENTRO VELICO PINETO, CORSI DI VELA PER GRANDI E BAMBINI

CRONACA. PINETO. Con integrazione al nuovo Piano Demaniale Marittimo regionale il Centro Velico Pineto ha l’autorizzazione per posti ombreggianti, in numero limitato, riservati esclusivamente ai soci e agli allievi della scuola vela. «Grazie a questa integrazione – spiega il consigliere regionale Luciano Monticelli – oltre agli ombreggi è consentita l’installazione temporanea di modesti manufatti in legno da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle numerose attività dell’associazione».

Dopo infatti il recente rinnovo delle cariche nel consiglio direttivo con elezione alla presidenza di Guerino Giangiacomo e alla vicepresidenza di Enzo Nardi, il Centro Velico, sta già predisponendo il calendario di attività per la stagione primaverile ed estiva. Corsi di vela con istruttori FIV (Federazione Italiana Vela) per giovani e adulti, scuola vela per bambini in lingua inglese con insegnanti qualificate nautiche, regate, percorsi turistici lungocosta, eventi socio-culturali.