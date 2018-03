CAPISTRELLO HA SCELTO IL SUO CANDIDATO SINDACO 5 STELLE

POLITICA. CAPISTRELLO. Il Meetup Capistrello 5 Stelle dopo incontri preparatori tra i suoi attivisti, annuncia di aver individuato nel giovane ingegnere Angelo Bisegna, 32 anni, il proprio candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. Il capolista si è messo subito a lavoro. «Insieme agli attivisti», si legge in una nota del gruppo, «si sta già dando da fare per stilare un programma e comporre una lista che possa portare in dote una serie di personalità che, oltre ad avere i requisiti necessari, si riconoscano anche nei principi cardine del Movimento 5 Stelle, con tutte le proposte che ne conseguiranno per una buona amministrazione».