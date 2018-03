ASILI NIDO E MENSE SCOLASTICHE A PESCARA: «NESSUN RINCARO»

CRONACA. PESCARA. Nessun pagamento degli asili nido per categorie esenti, né rincari del servizio mense scolastiche. Lo assicura l’assessore Giovanni Di Iacovo.

«Il contenuto formale, completo e ufficiale del piano di riequilibrio sarà quello che verrà stabilito con la redazione della proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale, tutto ciò che circola fino ad oggi è una bozza di lavoro che non ha una stesura definitiva. Non c’è alcun aumento in itinere, nessun taglio degli sgravi, bensì un progetto atto a potenziare la rete di protezione sociale, che consiste nell’aumento della disponibilità delle strutture comunali per abbattere la lista delle attese. I cittadini indigenti rientrano fra quelle categorie di utenti che entrano con ammissione automatica al nido, perché seguiti dai servizi sociali e come tali saranno sempre esenti. Non abbiamo mai pensato di inserire nulla che cambi tale condizione. Né verrà modificata la condizione di quanti presentano un reddito Isee basso. Come detto giorni fa non verranno rivisitate nemmeno le tariffe con il nuovo regolamento, anzi: il regolamento individuerà dei parametri per agevolare ancora di più le famiglie in presenza di secondo e terzo figlio».