"UN ECO VILLAGGIO NELLA VALLE DEL SAGITTARIO", IL LIBRO DI ROVIGATTI AD ANVERSA DEGLI ABRUZZI

AMBIENTE. ANVERSA DEGLI ABRUZZI. ‘Un Ecovillaggio nella Valle del Sagittario’: l’esperienza del Piano di Recupero per l’Aia delle Piagge ed altre storie di urbanistica partecipata ad Anversa degli Abruzzi e dintorni verrà ripercorsa il 7 marzo alle ore 16:00, Sala polivalente del Comune, piazza G. Manso, Anversa degli Abruzzi.



La presentazione di un volume (Aracne Editore, Roma, 2014) del professore Piero Rovigatti che raccoglie e riassume le molte attività di cooperazione inter istituzionale realizzate dal 2006 tra le amministrazioni comunali di Anversa degli Abruzzi, il WWF, la Riserva Regionale protetta “Gole del Sagittario”, e il Dipartimento di Architettura di Pescara - è l’occasione per fare il punto su quanto è stato fino ad oggi promosso, e in parte realizzato, in uno dei luoghi a maggior valore ambientale e paesaggistico della Regione, ma anche per discutere, in questi luoghi, di nuovi progetti e di nuove economie, proseguendo e innovando la strada fino ad oggi tracciata di grande partecipazione e apertura al contributo di tutti.



Ne discutono, assieme all’autore del volume Piero Rovigatti, il Direttore della Riserva Naturale Regionale-Oasi WWF “Gole del Sagittario” Filomena Ricci, la Senatrice Paola Pelino, l’Assessore della Regione Abruzzo Donato di Matteo, Fabio Spinoza Vice - Presidente Regionale Confindustria, Sergio Palombizio Vicepresidente ANCE L'Aquila, Herbert Simone eAugusto De Sanctis Istituto Abruzzese Aree Protette,Francesca Guidotti RIVE-Rete Italiana Villaggi Ecologici,Giorgio Montinari IRC-Innovazione e ricerca nella comunicazione, ARACNE editore, con il coordinamento di Andrea Rosario Natale dell’Istituto Abruzzese Aree Protette.