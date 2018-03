PESCARA. In prognosi riservata per un trauma cranico, nel reparto pediatria dell'ospedale di Pescara, un bimbo di quattro anni ricoverato nel pomeriggio dopo una caduta da cavallo avvenuta mentre si trovata in un agriturismo di Roio del Sangro (Chieti). Incerte, ancora le modalità dell'incidente. Il bambino, da quanto si è appreso, era in compagnia di alcuni familiari.(