VARIANTE 16. ANCORA LAVORI NELLE GALLERIE TRA PESCARA E FRANCAVILLA

PESCARA. Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici della galleria "Le Piane", sulla strada statale 714 "Tangenziale di Pescara" da lunedì 9 marzo per quattro notti consecutive. La comunicazione giunge dall'Anas. Per consentire gli interventi fino al 12 marzo, nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del giorno successivo, sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto della strada statale 714 compreso tra lo svincolo "Alento" (km 16,000) e lo svincolo "Val di Foro" (km 20,600), tra le province di Pescara e Chieti. Il traffico verrà deviato lungo la strada statale 16 "Adriatica".