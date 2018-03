PRIMA INFANZIA SPOLTORE: 32 MILA EURO PER STRUTTURE ACCREDITATE

CONTRIBUTI. SPOLTORE. Approvato l’avviso pubblico per l’ammissione ai contributi finalizzati al sostegno delle spese di gestione dei servizi educativi per le strutture accreditate della Prima infanzia di Spoltore, con delibera di giunta n.31 del 24 febbraio scorso. Nei prossimi giorni verrà pubblicato l’avviso ufficiale con i termini ultimi per la presentazione delle domande. Possono presentare istanza, utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet o presso gli uffici preposti del Comune, le strutture accreditate che erogano servizi educativi per la prima infanzia che hanno sede nel Comune di Spoltore. «Al nostro Comune – ha commentato il vice sindaco Enio Rosini - è stato assegnato un importo complessivo da destinare a questa azione pari a 32.282,32 euro. Nell’avviso si stabilisce che il tetto massimo erogabile per struttura è pari a 12 mila euro, così da poter offrire a tutte le realtà del territorio la possibilità di accedere al contributo». I criteri adottati per la redazione della graduatoria riguardano il “numero di posti nido”: da uno a dieci si ha diritto ad un punto, da undici a venti si ha diritto a due punti, da ventuno a trenta a tre punti ed oltre trenta posti si ha diritto a quattro punti. A parità di punteggio varrà la data di iscrizione più remota alla Camera di Commercio.