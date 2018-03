ANCORA CONTAINER A SEI ANNI DAL TERREMOTO: GIOVEDÌ PRESIDIO A COLLEMAGGIO

L’AQUILA. Il 19 giugno 2013 le donne Spi Cgil e le donne Cgil dell’Aquila organizzarono un incontro dibattito sul tema "Consultorio e salute di genere”. I presenti ritennero irrinunciabile una presa di posizione a favore di una risoluzione tempestiva per il trasferimento del Consultorio Asl in una sede adeguata, per il rispetto dovuto agli operatori e alle donne, principali fruitrici del servizio. Il convegno si concluse con un ordine del giorno a sostegno del Consultorio Familiare Asl del Comune dell'Aquila, fiore all'occhiello tra le strutture socio-sanitarie, attivissimo sul territorio anche dopo il sisma del 6 aprile e costretto, da quella data, ad operare in un container, con i disagi che tutti possono immaginare anche sul fronte della riservatezza che un tale servizio richiede. A sei anni dal sisma e a quasi due anni dalla nostra denuncia il Consultorio Asl è ancora in un container sito negli spazi esterni dell’ex presidio di Collemaggio.

«Basta aspettare….organizziamo un presidio pubblico di protesta a Collemaggio davanti al container giovedì 5 marzo, dalle 10,30 alle 12», dice la Cgil aquilana.