LA TEATE SPLASHING PALLANUOTO BATTE L’AVEZZANO NUOTO

SPORT. CHIETI. Dopo l'esordio vittorioso in quel di L'Aquila, la Teate Splashing Pallanuoto si ripete nella prima partita tra le mura amiche. A farne le spese un buon Avezzano Nuoto, che ha tenuto testa ai padroni di casa per i primi due quarti di gioco (4-3 al cambio di campo). Dal terzo tempo in poi sono venute fuori la determinazione e la bravura dei teatini che hanno imposto il proprio gioco chiudendo l'incontro sul punteggio di 14-4 in proprio favore. Con questa seconda vittoria, i ragazzi allenati dal duo Di Paolo-Di Cola si portano a 6 punti e balzano in testa alla classifica, a pari punti con l'Albatros Nuoto Gioia di Ascoli Piceno. Domenica 8 Marzo si affronteranno proprio le due squadre che al momento sono in testa in un incontro che si preannuncia spettacolare perché potrebbe eleggere la capolista solitaria dopo sole tre giornate di campionato. L'appuntamento per tutti i tifosi, che nell'incontro di ieri sono stati davvero numerosi e calorosi, è alle ore 16:00 presso lo Stadio del Nuoto di Chieti. Come già avvenuto la scorsa settimana, alle ore 14:30 ci sarà anche il match dell'Under 15, oggi vittoriosa per 28 reti a 6 con la Rosetana Nuoto, che affronterà la Sangiò Nuoto di San Giovanni Teatino.