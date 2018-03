AVEZZANO. INCIDENTI LAVORO: BIDELLO MUORE SCHIACCIATO DA PRESSA

AVEZZANO. Un bidello di 59 anni, Avaro Pirolo, e' morto oggi pomeriggio dopo essere rimasto schiacciato da una pressa. L'incidente e' avvenuto all'istituto geometri 'Leon Battista Alberti' di Avezzano. L'uomo, insieme con un collega, stava spostando il macchinario utilizzato dagli studenti, ma ormai in disuso, dal cortile dell'istituto in un sottoscala, per preservarlo dalle intemperie. Mentre avveniva il trasporto, l'attrezzo da lavoro si e' improvvisamente inclinato schiacciando il bidello. Subito soccorso dal personale del 118, l'uomo, che lascia moglie e figli, e' stato trasferito in ospedale dove, pero', e' deceduto poco dopo per i gravi traumi riportati. Sull'episodio la Procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un'inchiesta.