L’AQUILA. SIT-IN DEI DIPENDENTI EDIMO. CISL: «A RISCHIO 430 POSTI DI LAVORO»

L’AQUILA. Sit-in dei lavoratori della Edimo spa, questa mattina, davanti alla sede dell’azienda, all’Aquila. Dopo il fallimento della società del gruppo Edimo, dichiarato dal tribunale di Roma, le 120 maestranze hanno inscenato una manifestazione di protesta e incontrato i vertici dell’azienda e le organizzazioni sindacali. «Il rischio reale», dichiara Gino Mattuccilli, responsabile territoriale Fim- Cisl, «è che saltino 430 posti di lavoro. La proprietà ha spiegato chiaramente, nella riunione odierna, che la Edimo spa detiene il 98 per cento delle quote azionarie dell’intero gruppo. Il fallimento della stessa porterà, per l’effetto domino, pesantissime ripercussioni su tutte le altre società del gruppo, con 430 lavoratori a rischio licenziamento. Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro immediato con la Regione per capire quali sono le possibilità di intervento».

Una seconda riunione è stata fissata per venerdì 6 marzo, nella sede della Regione.