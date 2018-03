AL VIA IL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE DI PINETO

PINETO. È partito il processo di informatizzazione del Comune di Pineto. Il programma basato su vari step prevede il passaggio sul digitale di tutta la modulistica per i cittadini, e in futuro anche dei pagamenti. Già a partire dalla fine dell'estate sarà possibile trovare i primi moduli per la compilazione on line.

Il Piano di informatizzazione delle procedure è stato approvato in giunta, in base al decreto legge 90 del 2014, che prevede che tutte le amministrazioni pubbliche adottino tale strumento.

La compilazione dei moduli sarà totalmente online, mediante autenticazione attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cittadini ed imprese.

Il Comune, oltre a rendere disponibili sul proprio sito internet modelli e formulari per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni, dovrà anche programmare e progettare una completa informatizzazione delle procedure in modo da consentire la compilazione, la presentazione, la gestione ed il monitoraggio delle singole fasi direttamente online. Le procedure dovranno essere adeguate in modo da consentire pertanto il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile di procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro il quale il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Entro un anno e mezzo, dunque, tutta la modulistica comunale potrà essere trovata e compilata direttamente dal sito web del Comune.