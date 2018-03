AMBIENTE, D'ORSOGNA AL PARLAMENTO EUROPEO A BRUXELLES

AMBIENTE. BRUXELLES. Il 4 Marzo 2015 si terrà un dibattito presso la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo a Bruxelles sul tema dell'inquinamento da idrocarburi in terra ed in mare, promosso dal senatore Vito Petrocelli del M5S, con particolare riferimento alla Basilicata e al Mediterraneo.

A presentare relazioni scientifiche saranno la professoressa Maria Rita D'Orsogna dell'Università della California a Los Angeles, e il professor Franco Ortolani dell'Università di Napoli che offriranno il loro supporto scientifico ai documenti e alle denunce presentate sul presunto inquinamento da idrocarburi in Val D'Agri. D'Orsogna è relatrice della parte scientifica sui rischi della ricerca e dell’estrazione petrolifera. La sua opera di denuncia, partita dall'Abruzzo e poi estesasi a tutta l'Italia è nota. In questo caso, ha denunciato che in Val d’Agri, intorno alla diga del Pertusillo, si è sperimentato con il fracking e con l'acidificazione dei pozzi già dal 1999, tecniche che possono portare a squilibri ambientali, incluse morie di pesci, come osservato a più riprese nella diga più imponente realizzata lungo il corso del fiume Agri.

Ortolani è stato autore delle valutazioni sui rischi di aumento dell’attività sismica in Val d’Agri, area già ad elevata sismicità naturale, ed illustrerà il possibile rischio di inquinamento dei bacini idrici dovuti alle attività petrolifere, specie in Basilicata ed in Campania.