CADE E BATTE LA TESTA DURANTE LITE A CHIETI, GRAVE 51ENNE

CHIETI. Un uomo di 51 anni di Chieti è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara dopo essere rimasto gravemente ferito nel capoluogo teatino a causa di una caduta avvenuta la scorsa notte durante una lite con un ragazzo di 23 anni. L'episodio è accaduto intorno alle 23.40 in piazza Vico. Secondo una ricostruzione della polizia i due sarebbero venuti alle mani per futili motivi: durante la zuffa il 51enne è caduto e ha battuto violentemente la testa. In queste ore la polizia sta ascoltando il giovane in Questura per accertare e verificare la dinamica dell'accaduto.