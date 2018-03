EROINA NEGLI SLIP, ARRESTATO TOSSICODIPENDENTE

CRONACA. PENNE. I Carabinieri del Norm hanno tratto in arresto in flagranza di reato Fabrizio Evangelista, 20enne incensurato, tossicodipendente, originario di Loreto Aprutino per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane lunedì scorso è stato sorpreso dai militari alla guida del proprio ciclomotore nel centro abitato di Penne e, trovato in possesso di un involucro in cellophane con 2 grammi di eroina occultato all’interno degli slip, ha reagito con veemenza colpendo con calci e pugni i Carabinieri che stavano concludendo le operazioni di perquisizione personale. Il ragazzo è stato arrestato e segnalato in qualità di assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Pescara. Il giovane, deferito inoltre per il reato di “lesioni personali” conseguente ai traumi contusivi procurati ai militari, stamattina comparirà davanti al giudice per il rito direttissimo. 12/04/2011 9.40