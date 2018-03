ZTL PESCARA: NOVITÀ SU INDUPLICABILITÀ DEI PERMESSI

VIABILITA’. PESCARA. A giorni, con l'apposizione di tutta la cartellonistica necessaria entrerà definitivamente in funzione la Ztl dell'area centrale cittadina monitorata attraverso un sistema di telecamere. La novità è da ricondursi esclusivamente nel nuovo sistema di controllo, poiché il perimetro della Ztl oggetto dell'ordinanza n. 89 del 27 febbraio 2015 è esattamente quello vigente ormai da un decennio. Con l'attivazione delle telecamere, si è proceduto anche a una più puntuale regolamentazione dei permessi di accesso e delle stesse categorie di soggetti che possono beneficiarne. Altra novità è la sostituzione degli attuali permessi cartacei con altri permessi, su cui viene apposto un bollino anti duplicazione e soprattutto, i diversi permessi hanno colorazione diversa a seconda delle aree individuate nella Ztl. Gli utenti interessati avranno sei mesi di tempo per poter rinnovare e sostituire gli attuali permessi prima che gli stessi decadano automaticamente e la loro durata è stata portata a 3 anni al posto del rinnovo annuale fino ad ora richiesto. In merito alla mobilità tutto resta secondo quanto disciplinato e progettato sin dal 2013.