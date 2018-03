ELIAMBULANZA ATTERRA SU STATALE PER SOCCORRERE PARTORIENTE

CRONACA. VASTO. Atterraggio di un eliambulanza su una statale del Vastese, in Abruzzo, per trasportare il più velocemente possibile nell'ospedale di Chieti una donna prossima al parto ma a gravidanza non conclusa. Traffico momentaneamente bloccato, quindi, sulla Statale 650 Fondovalle Trigno, al km 77, con l'intervento dei Carabinieri della stazione di San Salvo. Veloce il trasbordo dall'ambulanza, con cui la donna stava già raggiungendo da casa l'ospedale, su consiglio del suo medico, all'eliambulanza. Il tutto per percorrere più velocemente i cento chilometri che la separavano dall'ospedale di Chieti.