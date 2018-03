FIRMATO CONTRATTO INTEGRATIVO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO ABRUZZO E DEL MOLISE

CRONACA. TERAMO. E’ stato sottoscritto il contratto integrativo aziendale per il personale non dirigente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

Si tratta di un passaggio storico che ridisegna globalmente l’attività del personale dell’Ente, investendo i principali ambiti della vita lavorativa: dall’orario di servizio al lavoro straordinario, dalla sicurezza alla mobilità interna fino all’introduzione del telelavoro. Il testo è caratterizzato dall’intervento di numerosi elementi di flessibilità ed orientato alla migliore organizzazione del lavoro ed allo sblocco di benefici anche di natura economica per il personale.

«L’intesa raggiunta», fanno sapere dall’Istituto, «è la prima del suo genere in Istituto e determina soprattutto una svolta nelle relazioni sindacali e verrà presto integrata da ulteriori ed importanti documenti in corso di perfezionamento e che interessano materie decisive come formazione e produttività. Il contratto è il frutto della efficace sinergia tra la struttura amministrativa dell’Ente, la RSU aziendale e gli altri rappresentanti sindacali coinvolti che hanno garantito, nel complesso iter di definizione dell’articolato, un valido contributo di idee ed un confronto sempre costruttivo ed orientato alla crescita dell’Ente ed al benessere dei suoi dipendenti».