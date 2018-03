COMMERCIO: NASCE LA PIATTAFORMA ABRUZZO-TRADE.IT

COMMERCIO. PESCARA. A partire dal primo maggio sarà attivo Abruzzo-trade.it, piattaforma web per le eccellenze abruzzesi. L'iniziativa e' stata presentata ieri mattina da Daniele Becci, presidente della Camera di Commercio di Pescara e del Centro Estero Abruzzo. La piattaforma ha l'obiettivo di assicurare facilitazioni nei contatti tra produttori locali e buyer esteri, aumentare il numero delle trattative commerciali e l'efficacia delle stesse, minimizzare le spese ed i disagi connessi agli spostamenti fisici e abbattere le distanze tra le aziende abruzzesi ed i grandi mercati europei e mondiali. Sara' il Centro Estero ad occuparsi della sua diffusione e della formazione delle aziende affinche' possano utilizzarla al meglio per i propri affari commerciali. La piattaforma di e-commerce b2b, al fine di sostenere la diffusione dei prodotti abruzzesi all'estero, rappresentera', inoltre, una vetrina internazionale in occasione Expo 2015.

Difatti la piattaforma sara' collocata sul sito Abruzzo-Expo 2015 e potra' essere promossa in tutti gli eventi connessi alla partecipazione della Regione Abruzzo e delle Camere di Commercio all'Expo.