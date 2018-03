MEDICO SI IMPICCA NEGLI UFFICI DELLA ASL A VASTO

VASTO. Un medico in servizio alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti si è tolto la vita impiccandosi all'attaccapanni nel suo ufficio di Vasto. È stata la moglie che non vedendolo tornare a casa e non rispondendo al telefono ha allertato un collega perché controllasse se fosse rimasto in ufficio, dove le luci erano rimaste accese. La porta è stata trovata chiusa ed è stata sfondata portando alla tragica scoperta. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti del locale commissariato.