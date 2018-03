INDUSTRIA. LOLLI INCONTRA I VERTICI DELLA THALES

ABRUZZO. «Abbiamo ribadito ai vertici di Thales che la Regione Abruzzo è pronta a mettere in campo tutte le misure possibili previste dalla legge per accompagnare eventuali investimenti occupazionali». Lo ha detto il vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli, incontrando, nella sede della Regione Abruzzo a Roma, i vertici della capogruppo francese Thales. Al tavolo romano erano presenti anche il presidente di Thales Italia, Stefano Orlando e il neo amministratore delegato, Ugo Erich Govigli. In Abruzzo Thales Italia conta sull'operatività dello stabilimento di Chieti, sul destino del quale l'Ad Govigli ha detto a Lolli che ancora nessuna decisione è stata presa dal Gruppo. Il vicepresidente della Giunta regionale ha infine confermato «la totale disponibilità ad incontrarsi di nuovo per continuare il confronto sul futuro».