ARRESTATO PUSHER DI 22 ANNI A LANCIANO

LANCIANO. Un giovane di Lanciano e' stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo un controllo dei carabinieri nella palazzina di residenza. I militari hanno trovato hashish e bilancino di precisione nascosti nella canalina dell'impianto elettrico a servizio del palazzo. Il 22enne ha ammesso di essere il proprietario della droga (due etti di hashish suddivisi in due panetti) ed e' stato posto agli arresti domiciliari. I carabinieri si erano insospettiti del fitto via vai che c'era da e per l'abitazione del giovane, che si trova nei pressi di alcune scuole del centro cittadino.