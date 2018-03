FRANA A COLLEDIMEZZO, CHIUSA SS 652 PER UN KM

CHIETI. A causa di una frana nel territorio di Colledimezzo (Chieti) è provvisoriamente chiuso un tratto della statale 652 di Fondo Valle Sangro in entrambe le direzioni, dal km 47,900 al km 48,100 (tra Quadri e il bivio per Villa S.Maria). Le deviazioni sono segnalate in loco sulla strada provinciale e, per i soli mezzi pesanti, consigliabile il percorso alternativo sulla statale 17. Sul posto personale Anas, i Vigili del Fuoco di Casoli e i Carabinieri di Atessa.