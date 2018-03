SAN GIOVANNI TEATINO HA UNA CONSULTA DELLA CULTURA ED UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

CRONACA. SAN GIOVANNI TEATINO. Un laboratorio permanente sulla cultura, un contenitore di idee che vedrà la partecipazione di Enti, Associazioni culturali e cittadini per fornire indirizzi strategici all’Amministrazione Comunale. E’ questa in estrema sintesi la descrizione della Consulta Comunale della Cultura di San Giovanni Teatino, la cui nascita, con l’approvazione del relativo regolamento, è stata sancita dal consiglio comunale del 25 febbraio. Lo stesso consiglio ha sancito inoltre la nascita dell’albo comunale delle associazioni. La consulta sarà composta da un membro per ciascuna associazione culturale iscritta allo stesso albo, da un membro per ciascuna istituzione culturale del comune di San Giovanni Teatino che ne faccia richiesta e da cittadini residenti che si sono distinti nel campo dell’arte e della cultura in generale.

L’albo sarà suddiviso in sezioni (Impegno Civile – Tutela Ambientale; Socio-Assistenziale; Culturale Turistica; Sportiva Ricreativa). L’iscrizione è condizione indispensabile per l’ammissibilità di richieste di eventuali contributi e benefici, nonché per la conclusione di accordi di collaborazione ed accordi con il Comune.