PODEMOS, PRESENTAZIONE A CHIETI E PESCARA DEL LIBRO DI GIACOMO RUSSO SPENA

POLITICA. PESCARA. Oggi, v enerdì 27 febbraio, sarà in Abruzzo il giornalista Giacomo Russo Spena co-autore con Matteo Pucciarelli di Podemos, la sinistra spagnola oltre la sinistra (edizioni Alegre 2015), un libro con prefazione di Moni Ovadia che racconta la rapidissima ascesa del partito-movimento nato con le elezioni europee e che oggi è dato in testa ai sondaggi in Spagna. Sarà un’occasione per discutere di Grecia visto che Russo Spena sempre in coppia con Pucciarelli di Repubblica è autore anche del libro uscito nel 2014 “Tsipras chi? Il leader greco che vuole rifare l’Europa”. D’altronde proprio a Atene in chiusura della campagna elettorale di Alexis Tsipras il leader spagnolo dal palco ha lanciato lo slogan ripetuto da migliaia di manifestanti la notte della vittoria “Syriza Podemos Venceremos” e rilanciato sulla prima pagina del quotidiano della sinistra radicale greca. Una occasione per conoscere meglio, dunque, i due fenomeni politici che stanno mettendo in discussione da sinistra l’Europa neoliberista.

Due gli appuntamenti abruzzesi per Giacomo Russo Spena: alle 18 a Chieti, presso la libreria De Luca in via De Lollis, ospite della lista L’Altra Chieti e del candidato sindaco Enrico Raimondi. Alle 21 a Pescara, presso la sala polivalente Britti nell’ex-Mercato Coperto di San Donato via Rio Sparto, dove lo accompagneranno nella discussione il giornalista Stefano Buda e Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista.