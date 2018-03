PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2014, SCADENZA DIFFERITA AL 31 MARZO 2015

ABRUZZO. Si comunica che è differito al 31 marzo 2015 il termine di presentazione delle domande per accedere alle prestazioni di assistenza domiciliare, di cui all’AVVISO PUBBLICO - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 (DAL 1° MARZO 2015 AL 30 NOVEMBRE 2015), destinato ai dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi conviventi ed ai loro familiari di primo grado, non autosufficienti, pubblicato in data 29 gennaio 2015.

A decorrere da lunedì 23 febbraio 2015, è possibile presentare le domande anche senza aver precedentemente presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in considerazione delle difficoltà rappresentate dagli utenti per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) mirata alla determinazione del valore ISEE. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) andrà presentata il prima possibile e comunque non oltre il 31 marzo 2015, restando requisito imprescindibile per consentire l’erogazione delle prestazioni. Lo comunica l’Inps.