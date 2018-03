NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO

ABRUZZO. Ieri il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha trasmesso al Parco il Decreto di Nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente, firmato dal Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti.

Ne faranno parte Augusto Barile, Consigliere Comunale di Lecce nei Marsi, Domenico Di Cicco, Sindaco di Castel San Vincenzo, Flora Viola, Sindaco di Civitella Alfedena, Riccardo Frattaroli, Sindaco di Settefrati, su designazione della Comunità del Parco; Luigi Carlo D’Orazio, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare; Stefania Tudini, su designazione del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Pietro Genovesi, su designazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; Filomena Ricci, su designazione delle Associazioni di protezione Ambientale.

Il Presidente Antonio Carrara e il Direttore Dario Febbo hanno commentato la notizia con grande soddisfazione per la conclusione della vicenda.