COLLEDARA: ARRIVANO 2 MILIONI E 900MILA EURO PER LA RICOSTRUZIONE

CRONACA. COLLEDARA. Procedono speditamente i lavori di ricostruzione post terremoto nel comune di Colledara, che ha di recente ottenuto dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione dell’Aquila (USRA) fondi per 2 milioni e 900mila euro.

«Una delle priorità che questa amministrazione si era posta – spiega il primo cittadino, Manuele Tiberii – era proprio quella di imprimere una netta accelerazione al processo di ricostruzione. La somma ci permetterà di far partire subito gli interventi su cinque aggregati edilizi e di sbloccare singole pratiche».

Nell’arco degli ultimi nove mesi sono stati affidati gli incarichi per la redazione dei Piani ricostruzione del centro storico e sono partiti i lavori di riparazione della scuola materna di Colledara, che aveva riportato danni strutturali in seguito al sisma del 2009. Ormai imminente anche l’avvio dei lavori di riparazione della sede municipale, mentre, già entro il mese prossimo, saranno affidati gli incarichi di progettazione per la riparazione dei cimiteri Colledara capoluogo e di due plessi scolastici del territorio.

«Nell’esprimere grande soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti in così poco tempo - conclude il sindaco Tiberii –, voglio ringraziare l’Ufficio speciale dell’Aquila per tutta l’attività di raccordo e di fattiva collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale».