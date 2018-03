M5S, A MONTESILVANO EVENTO CON PARLAMENTARI: ‘IL REDDITO DI CITTADINANZA SI PUO’ FARE’

POLITICA. MONTESILVANO. Il Movimento 5 Stelle di Montesilvano presenta l’incontro pubblico: ‘il Reddito di Cittadinanza si può fare’, venerdì 27 Febbraio alle ore 18 nella Sala Di Giacomo a palazzo Baldoni a Montesilvano.

Saranno presenti i deputati del M5S Andrea Colletti, membro della Commissione Giustizia, Daniele Pesco e Alessio Villarosa, membri della VI Commissione Finanze che parleranno della proposta di legge del M5s per il Reddito Minimo Garantito, proposta che il movimento è riuscito a far incardinare al Senato in commissione Lavoro e che è attualmente in corso di esame.

Il Reddito di Cittadinanza è presente in quasi tutti i paesi Europei, gli unici paesi in cui manca sono la Grecia, l’Ungheria e l’Italia mentre la Francia è stato l’ultimo paese ad adottarlo circa 20 anni fa.