CHIETI. «DAMMI SOLDI O SPACCO TUTTO», ESTORSIONE IN GIOIELLERIA

CHIETI. Ieri pomeriggio i Carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Chieti hanno arrestato con l'accusa di estorsione un 31enne, residente a Chieti, già noto alle forze dell’ordine, che aveva tentato di estorcere del denaro ai titolari di una gioielleria dello Scalo. Le vittime si sono rivolte immediatamente ai militari dopo che l’uomo li aveva minacciati dicendo loro che se non avesse ricevuto soldi gli avrebbe danneggiato il locale.

L'allarme è scattato intorno alle 18.00, quando il malfattore è entrato nella gioielleria e ha cominciato a chiedere insistentemente denaro alla proprietaria e, al rifiuto, l’uomo ha messo a soqquadro il locale, minacciando la signora con un ombrello che aveva con sé. La donna, spaventa, si è chiusa in bagno e ha allertato il 112. A distanza di pochi minuti sono arrivati sul posto i militari dell'Arma, che hanno intercettato l’uomo prima che riuscisse ad allontanarsi. Una volta bloccato, lo hanno condotto in caserma, dove hanno ricostruito tutte le fasi, anche pregresse della vicenda, dato che anche in passato si era reso protagonista di analoghe richieste estorsive, dichiarandolo in arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato giudicato con rito direttissimo e, ad arresto convalidato, condotto nella casa circondariale di Madonna del Freddo.