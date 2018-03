CALCIO: PESCARA IN DISSENSO PER DIVIETO TRASFERTA TIFOSI

PESCARA. Il Pescara Calcio, dopo aver appreso con rammarico, in serata, la decisione degli organi competenti di vietare ai tifosi biancazzurri la trasferta di sabato a Chiavari (Genova) per la partita di campionato di serie B Virtus Entella-Pescara, con una nota sul sito ufficiale della società «esprime tutto il suo dissenso verso tale decisione in quanto la Delfino Pescara 1936 Spa ha sempre offerto dimostrazione di collaborazione riguardo alle problematiche in materia di sicurezza».

«Non possiamo quindi condividere i presupposti di eccezionalità evidenziati dal Casms che danneggiano un'intera tifoseria che negli anni ha dato dimostrazione di grande correttezza e spirito sportivo. La società Delfino Pescara, dunque, auspica una rivisitazione della determinazione, invitando gli organi istituzionali a utilizzare i numerosi strumenti a disposizione (Tessera del Tifoso, biglietto nominativo, implementazione degli steward), previsti dalla normativa vigente al fine di consentire ai nostri sostenitori di prendere parte alla manifestazione sportiva».