SCONTRO SU VARIANTE SS16, 7 FERITI LIEVI

PESCARA. Sette persone sono rimaste leggermente ferite in seguito ad un tamponamento avvenuto nel pomeriggio sulla variante alla Statale 16, all'altezza dello svincolo Pescara Sud, in direzione Francavilla al mare (Chieti). Secondo la ricostruzione, una delle due automobili dapprima si è spostata sulla destra come a voler uscire dalla circonvallazione, poi è tornata sulla carreggiata. A quel punto è stata tamponata da un veicolo che procedeva nella stessa direzione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Dei rilievi si occupa la Polstrada del distaccamento di Piano d'Orta, agli ordini di Silvia Conti. A bordo delle due automobili viaggiavano complessivamente nove persone, tutte residenti fuori provincia.