INCENDIO DOLOSO AUTO A LANCIANO, INDAGINI POLIZIA

LANCIANO. Indagini da parte del commissariato di Lanciano sull'incendio doloso di una Lancia Musa avvenuta ieri sera, attorno alle 22 a Lanciano, in via Spaventa. Sul posto i vigili del fuoco hanno trovato una bottiglietta contenente liquido infiammabile. Le fiamme, subito spente, hanno danneggiato solo parte dei sedili. L'auto appartiene ad un operaio trentenne. Agli investigatori l'uomo ha riferito di non aver ricevuto minacce. La polizia segue la pista delle relazioni personali, non esclusa quella sentimentale.