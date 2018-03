DUE VENTENNI DI CHIETI ARRESTATI DALLA POLIZIA

CHIETI. Due ventenni di Chieti, D.L.M. e S.L., sono stati arrestati la notte scorsa dagli agenti della questura di Chieti intervenuti presso un cantiere edile di tre palazzi in costruzione di Chieti Scalo in via Colle dell'Ara. I poliziotti, con l'ausilio di una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, una volta raggiunto il terrazzo dello stabile in costruzione da dove proveniva un fascio di luce, hanno sorpreso due ragazzi intenti a trafugare materiale elettrico e pannelli fotovoltaici. Sul luogo, sono stati rinvenuti e sequestrati un trapano e numerosi arnesi atto allo scasso. I due ventenni sono stati quindi arrestati e messi agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa del processo con rito direttissimo.