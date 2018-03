TERREMOTO: 10.752 PERSONE IN PROGETTO CASE, 2.328 NEI MAP

L’AQUILA. L'Ufficio Assistenza alla popolazione del Comune dell'Aquila ha elaborato i dati aggiornati oggi sui beneficiari delle varie forme di sostegno in seguito al terremoto del 6 aprile 2009. Sono 75 gli alloggi disponibili, di cui 63 nel Progetto Case e 12 Map. La stessa Assistenza alla popolazione precisa che l'elenco degli alloggi disponibili subisce continue modifiche, all'esito delle riconsegne e delle nuove consegne effettuate quotidianamente. Le persone che vivono nel Progetto Case ammontano a 10.752, mentre sono 2.328 quelle che dimorano nei Map. Sono stati inoltre prorogati 87 contratti degli affitti concordati, mentre sono in fase di aggiornamento i dati sul Fondo immobiliare vista l'istruttoria in corso sulle richieste di proroga dei contratti. Percepiscono il contributo di autonoma sistemazione 1.086 persone. I dati complessivi sull'andamento della popolazione assistita sono pubblicati nella pagina "Popolazione assistita" della sezione "Statistiche su assistenza e ricostruzione" dell'area "Il Sisma" del sito internet del Comune dell'Aquila.