GEMELLAGGI: TALGARTH CHIAMA PIZZOFERRATO

CRONACA. PIZZOFERRATO. A Talgarth (Gran Bretagna) fremono i preparativi per accogliere la delegazione di Pizzoferrato che verra’ ospitata dalla cittadina Gallese in occasione del Walking Festival. Il sindaco di Talarth Andy Lord ha esteso l’invito non solo al sindaco e ad una rappresentanza del consiglio comunale, ma anche ad una piccola delegazione della società civile di Pizzoferrato che dovà fare da apripista a futuri progetti di collaborazione tra le due comunità. Il Walking Festival di Talgarth è un importante evento organizzato il collaborazione con il locale Parco Nazionale che richiama centinaia di persone ogni anno. Jane Green, presidente dell’associazione Talgarth Pizzoferrato Twinning Town si dichiara felice di poter ricambiare la calorosa ospitalita’ che Pizzoferrato le ha concesso lo scorso Settembre in occasione della firma del protocollo di gemellaggio.