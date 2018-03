RADIOTERAPIA DEI TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO, A CHIETI ESPERTI DA TUTTA ITALIA

CHIETI. Un appuntamento di rilevanza scientifica nazionale nel campo della Radioterapia Oncologica e Diagnostica per Immagini si terrà a Chieti presso il Campus Universitario giovedì 26 e venerdì 27 febbraio prossimi.Avrà luogo infatti proprio nell’Ateneo teatino la 13^ Edizione consecutiva dell’Incontro con gli Esperti che tratterà argomenti di notevole rilevanza scientifico-oncologica e di strettissima attualità come ”Appropriatezza dell’Imaging nella Diagnostica e Radioterapia dei Tumori del Sistema Nervoso e Testa Collo”. Il Convegno richiamerà a Chieti un team di docenti, relatori e moderatori in ambito diagnostico e medico-oncologico (radiologi, radioterapisti, fisici sanitari e figure professionali esperte di management sanitario) di fama nazionale. Mentre nelle edizioni passate le tematiche erano focalizzate sullo state dell’arte e sui progressi delle principali patologie tumorali da un punto di vista più strettamente terapeutico, la tematica di questa edizione inaugura, partendo dai Tumori del Sistema Nervoso e Otorinolaringoiatrici, una serie particolarmente dedicata al notevole e progressivo sviluppo tecnologico che ha contraddistinto sia la fase diagnostica sia in particolar modo lo sviluppo della moderna Radioterapia nell’ultimo decennio.