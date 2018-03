POR FESR ABRUZZO 2007-2013 RIAPERTURA TERMINI BANDO 2011

CHIETI. La Provincia di Chieti nella veste di Organismo Intermedio del POR FESR Abruzzo 2007-2013 per l’attuazione dei PIT (Progetti Integrati Territoriali) Ambiti Chieti – Lanciano – Vasto, ha recentemente riaperto i termini per la presentazione delle domande di agevolazione per progetti organici di investimento delle PMI localizzate su tutto il territorio provinciale finalizzati ad introdurre rilevanti innovazioni nel processo produttivo.

Il sostegno si configura come una sovvenzione in denaro in regime “de minimis” cofinanziato nell’ambito dell’Attività I21 del POR FESR Abruzzo 2007-2013, a supporto di azioni ed investimenti di innovazione di processo o prodotto, di innovazione organizzativa e/o di marketing, orientati specificamente alla valorizzazione delle produzioni del territorio ed a supporto del sistema della attività turistiche della Provincia di Chieti.

La Provincia di Chieti ha avuto assegnati dal 2009 a tutt’oggi, per i Progetti PIT destinati alle piccole e medie Imprese circa 6,2 milioni di euro, utilizzati per finanziare ben 190 progetti di investimento, ripartiti quasi equamente tra i tre Ambiti, per una media di contributo assegnato di € 32.500,00 per PMI.

Per questa attività sono stati emanati due Avvisi pubblici nel 2010 e nel 2011. Al fine di utilizzare le economie accertate in fase di rendicontazione per ca. 600 mila euro, la Provincia si è determinata nel senso della “riapertura dei termini” dell’ultimo Avviso, in modo da offrire una nuova opportunità alle PMI operanti nel proprio territorio.



Le domande di finanziamento devono pervenire entro il 20 marzo 2015.

Il nuovo Avviso è scaricabile dall’home-page del sito istituzionale della Provincia, completo di Allegati editabili.